Una cámara pilla a la vecina que roba paquetes de extranjis

En Aruser@s se comenta el caso de una vecina que después de pedir paquetes por Internet y no recibir ninguno, empezó a sospechar. La empresa le indicaba que se habían entregado correctamente, pero ella no era la que los recogía, así que instaló una cámara en su puerta y resulta que la empresa tenía razón. Sí que se entregaban los paquetes, pero no los recogía ella... sino la vecina de arriba, que bajaba hasta su puerta para robárselos.

La vecina "sigilosamente" baja a su puerta y prácticamente se tumba en las escaleras, cual Spiderman, para intentar que la dueña no le pille. Sin embargo, nunca habría esperado que instalara una cámara para comprobar qué pasaba con sus pedidos. Aunque, la verdad que no resulta nada discreto ir con la ropa que le ha robado a su vecina.

Además de acabar con la ilusión por recibir paquetes y estrenar la ropa, la vecina de arriba también ha conseguido acabar con el buen rollo del edificio.

Todo esto demuestra lo pendiente que estaba de los mensajeros y de cada vez que recibía un paquete para bajar rápidamente a por él.