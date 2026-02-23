Ahora

Una cámara monitoriza la "eficiencia" de los trabajadores y desata la polémica: "Dice cuánto tiempo pasa el empleado con el cliente"

"Esto se está haciendo en muchos locales y comercios de los EEUU", comenta Alba Sánchez en Aruser@s acerca de este nuevo método para vigilar a los empleados que monitoriza su "eficiencia" según las tazas de café que sirvan.

Cuántas tazas de café sirven y cuánto tiempo emplean con cada cliente. Son los parámetros para monitorizar la "eficencia" de los trabajadores de esta cafetería EEUU que utiliza esta cámara de vigilancia que está desatando la polémica en medio mundo y también en el plató de Aruser@s.

En las imágenes que emite el programa de laSexta pueden verse sobre cada empleado los datos recogidos a tiempo real. "La empresa dice que esto es muy útil para decidir cuándo se merecen un descanso o un reemplazo, pero hay mucha polémica porque es una invasión de privacidad y las cifras no siempre revelan lo que ocurren", apunta Alba Sánchez en el programa de laSexta.

"El problema va a ser que no van a atender bien a los clientes porque están viendo que lo que cuenta es la rapidez", comenta Angie Cárdenas. Sin embargo, Alfonso Arús cree que los datos pueden ser fiables si se hace una media mensual.

