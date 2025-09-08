Un camarero se enfada cuando un cliente le pide azúcar para el café y se hace viral: "Me pedí el más caro de la carta y estaba muy amargo"

"Se han puesto tan exquisitos que ahora ya no te dejan ni ponerle azúcar", se indigna Hans Arús en Aruser@s antes de dar paso a este vídeo viral en el que un cliente de una cafetería cuenta su experiencia con un camarero.

¿Podemos decir ya que se nos está yendo de las manos la nueva moda de los cafés de autor? Aruser@s se hace eco de la queja viral de este cliente de una cafetería en la que un camarero le ha echado la bronca por pedirle azúcar.

Así lo cuenta @sirious18 en este vídeo. El chico fue a este local, que acababa de abrir en su pueblo, y pidió el café más caro de la carta. "Se supone que era el mejor café del mundo, que venía directamente de importación y tal", relata.

Sin embargo, cuando lo probó "estaba excesivamente amargo". Al final, tuvo que pedir la carta de reclamaciones porque se negaron a darle el azúcar que había solicitado.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús muestra su indignación: "Ni el camarero ni el dueño tienen por qué opinar sobre los gustos de los consumidores".