Ahora

Vídeos virales

En Aruser@s reaccionan al capítulo en el que Los Simpson "predijeron" a los 'therian' hace más de 20 años

Un episodio de 2002 en el que los vecinos de Springfield se transforman en animales vuelve a hacerse viral por el auge del fenómeno 'therian' en redes sociales.

En Aruser@s reaccionan al capítulo en el que Los Simpson "predijeron" a los 'therian' hace más de 20 años

Los Simpson lo han vuelto a hacer. La serie experta en "predecir" acontecimientos históricos ha vuelto a dejar asombrados a los espectadores, que han recordado cómo en un capítulo de la temporada 14, emitido en 2002, todos los habitantes de Springfield se transforman en animales por culpa del doctor Hibbert. Y todo esto vuelve ahora a la conversación por el fenómeno de los llamados 'therian'.

Ralph es un pavo real; Moe, una rana; Hans Moleman, una tortuga… Springfield entero acaba convertido en zoológico municipal, como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas. "Lo extraño es que normalmente Los Simpson van a tres o cuatro años vista de lo que ponen respecto a lo que luego sucede, ¡pero este capítulo es muy antiguo! Yo lo recuerdo de cuando era muy niño, cada vez que salía en Halloween", admite Hans Arús, que reconoce quedarse descolocado con todas estas teorías que vinculan a la serie con acontecimientos de la vida real.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez anuncia que este martes desclasificarán los documentos del 23F "para saldar una deuda histórica con la ciudadanía"
  2. Zelenski asegura que Putin "ya ha empezado" la Tercera Guerra Mundial: "La pregunta es cómo detenerlo"
  3. La UE pide "total claridad" a Trump tras sus aranceles del 15% al ver contradicciones con el acuerdo comercial con EEUU
  4. España aconseja "extremar la precaución" en México ante la ola de violencia tras la muerte de 'El Mencho'
  5. El rancho de los horrores de Epstein: una granja de inseminación donde habría menores enterradas
  6. Juan José Millás se enfrenta a su 'show de Truman' en Lo de Évole: "Las cosas que no ocurren se me ocurren y eso es una forma de ocurrir"