En Aruser@s reaccionan al capítulo en el que Los Simpson "predijeron" a los 'therian' hace más de 20 años

Un episodio de 2002 en el que los vecinos de Springfield se transforman en animales vuelve a hacerse viral por el auge del fenómeno 'therian' en redes sociales.

Los Simpson lo han vuelto a hacer. La serie experta en "predecir" acontecimientos históricos ha vuelto a dejar asombrados a los espectadores, que han recordado cómo en un capítulo de la temporada 14, emitido en 2002, todos los habitantes de Springfield se transforman en animales por culpa del doctor Hibbert. Y todo esto vuelve ahora a la conversación por el fenómeno de los llamados 'therian'.

Ralph es un pavo real; Moe, una rana; Hans Moleman, una tortuga… Springfield entero acaba convertido en zoológico municipal, como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas. "Lo extraño es que normalmente Los Simpson van a tres o cuatro años vista de lo que ponen respecto a lo que luego sucede, ¡pero este capítulo es muy antiguo! Yo lo recuerdo de cuando era muy niño, cada vez que salía en Halloween", admite Hans Arús, que reconoce quedarse descolocado con todas estas teorías que vinculan a la serie con acontecimientos de la vida real.

