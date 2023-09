"Día Mundial de la Paella. Celébralo con una, pero de las buenas. No esas que venden por ahí", recomienda la Guardia Civil en su perfil de 'X', la red social anteriormente conocida como 'Twitter', con motivo de la celebración de este día, tal y como podemos ver en este vídeo de Aruser@s.

Su post va acompañado de una fotografía de un sándwich de paella que, honestamente, no despierta demasiado el apetito. "¿Esto lo consideras paella?", pregunta Hans Arús a Alfonso Arús, sabiendo de sobra cuál es su respuesta. "No, no, no, no, no, no", responde el presentador (aunque hemos perdido la cuenta de los 'noes').

"El arroz va dentro de la rebanada de pan; luego, eso cuenta como bocata", argumenta. "Pero la Guardia Civil, ¿lo ha comentado en cachondeo o por qué ha intervenido?", pregunta al tertuliano. "A modo de cachondeo, obviamente".