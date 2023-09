La plaza del Ayuntamiento de Valencia acogió ayer la competición World Paella Day Cup 2023, en la que 12 chefs internacionales han medido sus diferentes paellas para dirimir cuál es la mejor del mundo. El ganador fue el cocinero japonés Kohei Hatashita, que con su paella de pato a la naranja ajopuerro conquistó el paladar del jurado.

Así lo cuenta Hans Arús en Aruser@s, pero Alfonso Arús no parece estar demasiado de acuerdo con la decisión de los jueces. "Los ingredientes, en principio, no me excitan", confiesa. "A mí me recuerda un poco a la pizza con piña, porque el tema del arroz con la naranja...", asegura Tatiana Arús con cara de disgusto.

Sin embargo, Angie Cárdenas defiende este mestizaje cultural gastronómico por ser algo puntual. "Dicen que este es el único día que aceptan que no se haga con rigor la paella valenciana. Están abiertos a que cada uno cree su paella", informa la tertuliana. "Al final, todas esas críticas que le cayeron a Dabiz Muñoz por su paella gallega, como vemos, están injustificadas", reivindica Alba Sánchez.