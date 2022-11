En este divertido vídeo viral, una mujer le da a probar a su perro distintos alimentos y comienza con una patata frita de bolsa, un manjar que el can acepta de buen grado. Sin embargo, la siguiente propuesta culinaria que le presenta le hace negar con la cabeza en un cómico gesto.

"El brócoli no le gusta ni al perro", observa Alfonso Arús, un acérrimo detractor de esta verdura que no pierde oportunidad para difamarla. Pero el brócoli no es lo único que le disgusta a este perro. Su delicado paladar tampoco acepta las zanahorias, que ni siquiera quiere probar. Pero eso sí, el queso le encanta.

"Oye, muy mal, porque al perro hay que enseñarle que se ha de probar todo", aconseja Tatiana Arús. "El perro cuando quiere purgarse ya se va al césped y se come toda la hierba y ya está", le responde Angie Cárdenas.