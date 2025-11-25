Blanca Suárez publica imágenes inéditas de su viaje de verano: "Alma, corazón y tripa llenitos"

Blanca Suárez ha compartido fotos inéditas de su viaje de verano. "Agosto 2025. Alma, corazón y tripa llenitos. Primera parte", ha escrito la actriz.

Blanca Suárez ha roto su regla de oro y ha publicado fotos de sus últimas vacaciones, algo que ha sorprendido mucho al plató de Aruser@s ya que la actriz no suele publicar imágenes de su vida privada.

Eso sí, aunque el viaje lo habría realizado junto a su pareja, el también actor Javier Rey, él no aparece en las instantáneas. "Agosto 2025. Alma, corazón y tripa llenitos. Primera parte", ha escrito la actriz, conocida por 'El Internado' o 'El barco' junto a estas fotos.

"Blanca y Javier, que ya llevan varios años de relación, se han convertido en una pareja muy estable", asegura Tatiana Arús de los actores, cuya relación se inició en el rodaje de la película que protagonizaron conjuntamente, 'El verano que vivimos'.

