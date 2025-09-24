Alfonso Arús, tras presentar la familia Flores en San Sebastián 'Flores para Antonio': "Lola Flores fue un gran ejemplo"

"Ahora que se ha puesto muy de moda escribir artículos sobre el feminismo de Mar Flores, Bárbara Rey o Isabel Preysler, ¡que se acuerden de Lola Flores!", destaca Alfonso Arús, que asegura que ella "sí que fue un gran ejemplo".

La familia Flores ha desembarcado en el Festival de San Sebastián para presentar 'Flores para Antonio', el documental sobre el artista 30 años después de su muerte. 'Flores para Antonio' es una carta de amor de una hija (Alba Flores), que revisita el duelo familiar y rinde homenaje a su padre en el documental, dirigido por Isaki Lacuesta y Elena Molina.

"Durante la presentación pudimos ver a la familia Flores al completo", destaca Tatiana Arús, que enseña en el vídeo principal de esta noticia cómo han posado en la alfombra roja del festival. Desde Elena Furiase, sobrina de Antonio, a Lola y Rosario Flores, hermanas, o Alba Flores, la hija del artista.

"Fueron recibidos entre gritos y aplausos", destaca Tatiana Arús en el plató, donde Alfonso Arús reflexiona: "Ahora que se ha puesto muy de moda escribir artículos sobre el feminismo de Mar Flores, Bárbara Rey o Isabel Preysler, ¡que se acuerden de Lola Flores!".

"Lola Flores sí que fue un ejemplo", destaca el presentador de Aruser@s, que afirma que "levantó a toda la familia que está ahora en San Sebastián": "Están en el festival gracias a Lola Flores, que llevó sobre sus espaldas una responsabilidad tremenda". "A Lola Flores no le tosía nadie", destaca Angie Cárdenas en el vídeo, donde afirma que fue "feminista también el marido, que la dejó volar".

"Lola Flores fue un ejemplo claro para toda Españade lo que es capaz de hacer una mujer artísticamente, personalmente y en todos los ámbitos", afirma Alfonso Arús, que destaca que "ella fue el faro" mientras su marido "supo quedarse en un segundo término".