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Blanca Romero confiesa estar "más enamorada que nunca" de Quique Sánchez Flores: "Si me tengo que quitar de los focos, lo haré"

"Estoy más feliz y enamorada que nunca", asegura Blanca Romero sobre su relación con Quique Sánchez Flores, y confiesa: "En el monte estamos muy bien y no me importaría estar en la sombra".

Blanca Romero

Blanca Romero ha sorprendido con unas románticas declaraciones hacia su novio, el entrenador de fútbol Quique Sánchez Flores. "Estoy más feliz y enamorada que nunca", asegura la modelo gijonesa, que destaca que el primo de Lolita Flores es el hombre de su vida "hasta la fecha".

"De hecho, si me tuviera que quitar de los focos también me quitaría", asegura Blanca Romero, que confiesa: "Sabéis que me gusta mucho estar en el monte sola y tranquila". "Ahí estamos muy bien y no me importaría estar en la sombra", afirma la modelo.

Por su parte, Alfonso Arús destaca que ve "inasumible" que la pareja se vaya al monte a vivir: "Quique Sánchez Flores no puede irse a la motaña y dirigir desde ahí al Alavés, lo tiene complicado".

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