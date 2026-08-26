Beyoncé dona un millón de dólares para ayudar a Colombia tras el terremoto

Beyonce, la artista con mayor numero de premios Grammy de la historia

Los detalles La cantante estadounidense donará un millón de dólares a organizaciones que están ayudando sobre el terreno en Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país hace dos semanas.

La diva del pop estadounidense Beyoncé donará un millón de dólares a organizaciones que están ayudando sobre el terreno en Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país hace dos semanas, confirmó a EFE este martes la empresa de la artista, Parkwood Entertainment.

"La donación está destinada a ayudar de inmediato a proporcionar alimentos y suministros de vivienda a las zonas más gravemente afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Chocó, Colombia, en la madrugada del 10 de agosto", indicó la empresa.

En un escrito, la empresa invita a visitar a dos de esas organizaciones que están realizando labores de recuperación, Food for the poor y World Central Kitchen, del chef español José Andrés. La cifra de muertos por el terremoto es de 331, según el último informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que da cuenta además de 4.439 heridos, 240 desaparecidos y 364 personas rescatadas.

La nota difundida por Parkwood Entertainment recuerda que, además de los fallecidos y heridos, muchos han perdido sus casas y hay infraestructuras dañadas en varias ciudades, lo que afecta gravemente al suministro de alimentos.

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