Bea Jarrín habla con diferentes caras conocidas sobre la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos, uno de los eventos más comentados del año. Carmen Lomana destaca que "esperaba mucho más".

"No me ha gustado nada, me parece fatal que te limiten los colores con los que te puedes vestir, es una falta de educación", critica Lomana.