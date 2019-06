Rosalía no fue la única: esta es la lista de cantantes que se negaron a actuar en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio

Alfonso Arús destaca en Arusitys que, "por lo visto, Rosalía ha sido el fichaje frustrado" de la boda del año: la de Sergio Ramos y Pilar Rubio. Y es que según la revista 'Look', la catalana canceló su actuación 'in extremis' a pocas horas del enlace.

El motivo habría sido que uno de sus managers no estaba de acuerdo con la estructura del concierto en el que tenía que cantar la joven, por lo que decidieron cancelar su actuación. Pero Rosalía no ha sido la única, Arusitys enumera los cantantes que, finalmente, no actuaron por distintos motivos.

Otros momentos destacados

Una de las protagonistas del esperado evento fue sin ningún tipo de duda Victoria Beckham. Y es que la diseñadora escogió para la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos un diseño propio que ya había llevado anteriormente Meghan Markle. En este vídeo Arusitys analiza el polémico look con el que Victoria se saltó el protocolo.

Alfonso Arús analiza lo más destacado y lo más criticado de la boda del año: la de la presentadora Pilar Rubio y el futbolista Sergio Ramos. En este vídeo de Arusitys, su análisis completo.

Por su lado, El Sevilla analiza en este vídeo de Arusitys "la jugarreta" de la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio por la que el colaborador celebra no haber sido invitado.

Por último, uno de los detalles más comentados ha sido la polémica reacción de Sergio Ramos tras darse un beso con Pilar Rubio a la salida de la catedral de Sevilla. Arusitys lo analiza en este vídeo.