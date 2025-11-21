Un italiano explica las diferencias entre el café en España e Italia: "Cuando era camarero en España me volvía loco"

"En España el café te confunde", afirma este joven italiano, que explica en este vídeo por qué se volvía "loco" cuando era camarero y la gente le pedía café.

Un joven italiano protagoniza este vídeo en el que compara la diferencia entre el café de España y el de Italia tras trabajar en cafeterías españolas. "En España el café te confunde", afirma el italiano, que explica que se volvía "loco" cuando era camarero y la gente le pedía café.

"Café solo, solo corto, con hielo, con leche condensada, cortado, manchado, con leche, carajillo", enumera el italiano, que asegura que "en Sicilia es totalmente diferente". "Tú vas al bar, miras al camarero y le pides un café y el camarero sabe perfectamente lo que tiene que hacer", explica el joven, que asegura que el camarero italiano le da un vaso de agua:" Te tomas antes el vaso de agua para limpiar la boca y luego te tomas tu café".

Tras escuchar el vídeo, Alfonso Arús no está de acuerdo con el joven: "Y ahora me dirás que los italianos no tienen 50.000 variedades también". "Creo que asocian café a un solo tipo de café y en España se asocia a muchos", explica Alba Gutiérrez.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.