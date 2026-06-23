El baile de Ortega Cano en plena calle que desata las risas de los reporteros: "¡Qué alegría, por dios!"

Ortega Cano se arranca a bailar y cantar mientras baja la calle y es filmado por los reporteros, que no pueden evitar reírse en este vídeo.

Ortega Cano ha sorprendido a los reporteros al arrancarse a bailar en plena calle. "Ay, qué alegría, por dios", destaca una de las reporteras mientras ve bajar la calle al matador de toros bailando y cantando. Por su parte, otro reportero le pregunta sobre cómo está después de saberse que va a tener un personaje en el documental sobre Rocío Jurado, a lo que Ortega Cano contesta tajante: "Yo qué sé".

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