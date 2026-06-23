Ahora

Viral

El baile de Ortega Cano en plena calle que desata las risas de los reporteros: "¡Qué alegría, por dios!"

Ortega Cano se arranca a bailar y cantar mientras baja la calle y es filmado por los reporteros, que no pueden evitar reírse en este vídeo.

El baile de Ortega Cano en plena calle que desata las risas de los reporteros: "¡Qué alegría, por dios!"

Ortega Cano ha sorprendido a los reporteros al arrancarse a bailar en plena calle. "Ay, qué alegría, por dios", destaca una de las reporteras mientras ve bajar la calle al matador de toros bailando y cantando. Por su parte, otro reportero le pregunta sobre cómo está después de saberse que va a tener un personaje en el documental sobre Rocío Jurado, a lo que Ortega Cano contesta tajante: "Yo qué sé".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El futuro de Ábalos y Koldo en prisión: el exministro no saldrá hasta mayo de 2042 y su exasesor podría tener permisos a finales de agosto de 2029
  2. El futuro judicial de Peinado: podría enfrentarse a una querella por injurias y calumnias tras señalar a agentes de policía
  3. Primera ola de calor del verano: este martes podría convertirse en el 23 de junio más caluroso de la historia
  4. Irán y EEUU avanzan hacia un acuerdo con alivio de sanciones y la liberación de 12.000 millones de dólares
  5. El fiasco del estanque reflectante de Washington: Trump lo achaca a "actos vandálicos" y amenaza con penas de cárcel
  6. "Errores, negligencias y malas decisiones": el Gobierno francés admite que "la cadena de protección falló" en el 'caso Lyhanna'