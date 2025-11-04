Las Azúcar Moreno revelan su inesperado encuentro con el rey Felipe en una discoteca: "Nos dijo sois maravillosas y preciosas"

Durante el homenaje a Guadiana celebrado en Madrid, las Azúcar Moreno sorprendieron a los medios al desvelar una anécdota inédita: su encuentro con el entonces Príncipe Felipe en el parking de la discoteca Pachá.

En el photocall del homenaje a Guadiana, celebrado en Madrid, las hermanas Encarna y Toñi Salazar, conocidas artísticamente como Azúcar Moreno, sorprendieron a los medios al contar una anécdota que pocos conocían: su encuentro con el entonces Príncipe Felipe en una discoteca.

"Coincidí con él en el parking de Pachá, ¡me quedé muerta! Pensé: '¡Es el príncipe!'", desvela entre risas Toñi Salazar, recordando el inesperado momento. "Me acerqué y cuando se pusieron los guardaespaldas, dijo él: 'Sois maravillosas y sois preciosas'. Entonces éramos más jóvenes", bromea la cantante.

El reportero, sorprendido, no duda en preguntar: "¿Don Felipe es entonces fan de Azúcar Moreno?". A lo que ambas responden sin dudarlo: "Sí, sí".

