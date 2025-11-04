Ahora
Las Azúcar Moreno revelan su inesperado encuentro con el rey Felipe en una discoteca: "Nos dijo sois maravillosas y preciosas"

En el homenaje a Guadiana

Las Azúcar Moreno revelan su inesperado encuentro con el rey Felipe en una discoteca: "Nos dijo sois maravillosas y preciosas"

Durante el homenaje a Guadiana celebrado en Madrid, las Azúcar Moreno sorprendieron a los medios al desvelar una anécdota inédita: su encuentro con el entonces Príncipe Felipe en el parking de la discoteca Pachá.

En el photocall del homenaje a Guadiana, celebrado en Madrid, las hermanas Encarna y Toñi Salazar, conocidas artísticamente como Azúcar Moreno, sorprendieron a los medios al contar una anécdota que pocos conocían: su encuentro con el entonces Príncipe Felipe en una discoteca.

"Coincidí con él en el parking de Pachá, ¡me quedé muerta! Pensé: '¡Es el príncipe!'", desvela entre risas Toñi Salazar, recordando el inesperado momento. "Me acerqué y cuando se pusieron los guardaespaldas, dijo él: 'Sois maravillosas y sois preciosas'. Entonces éramos más jóvenes", bromea la cantante.

El reportero, sorprendido, no duda en preguntar: "¿Don Felipe es entonces fan de Azúcar Moreno?". A lo que ambas responden sin dudarlo: "Sí, sí".

Puedes ver el momento en el vídeo sobre estas líneas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Las preguntas tras la marcha de Mazón: 12 días para encontrar un nuevo president o posibles elecciones en marzo
  2. Juicio al fiscal general del Estado, en directo | El novio de Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez acuden al Supremo en el segundo día del juicio
  3. España suma 141.926 empleos en octubre, pero el paro repunta en 22.101 personas
  4. La UCO revela que el ministro Torres se interesó para que pagaran a la trama Koldo: "Estoy encima de tu factura"
  5. El rey emérito confiesa cómo la Corona estuvo "en el aire" durante el 23F y qué sintió Felipe VI
  6. El 'efecto Mamdani' sacude las elecciones de Nueva York entre ataques de Trump y ansias de remontada demócrata