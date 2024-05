Un chico está en el coche con una chica y se entera que tiene novio cuando recibe una llamada. "¿Dónde andas te estoy llamando y no me respondes?", le pregunta el novio. La chica contesta que está con su prima, el joven que está en el coche se lleva las manos a la cabeza porque no sabía nada. La pareja de la joven le dice que no le cree, porque está viendo su localización y que lleva tres horas sin responderle. La mujer insiste en que está con su prima, "¿Cómo vas a estar con tu prima en un parking?", le responde harto de que le mienta. La joven cuelga el móvil y ahora el problema lo tiene en el coche. "¿En serio tenías novio?", le pregunta el chico con el que estaba en el coche hundido, que le avisa que le va a dejar ahora mismo en su casa y que no la deja dónde están de milagro.

Hans Arús cuenta que el joven ha subido el vídeo a redes sociales y el novio de la chica después de hacerse viral el vídeo ha escrito al joven dándole las gracias. "Hola brother, soy el novio de la chica que subiste en TikTok y se hizo viral, gracias a ti pude abrir mis ojos [...] No te tengo rencor, pero si me duele", escribió el novio por Instagram, mientras que el chico le pidió disculpas porque no sabía que ella tenía novio.

"El chico no era tonto porque le dice que no está con su prima porque lleva tres horas en un aparcamiento", destaca Tatiana Arús, que añade "tiene la ubicación de ella activada, por eso sabe que le está tomando el pelo". Alba Gutiérrez opina que ella es un "poco cortita" porque engaña al chico con la geolocalización puesta.