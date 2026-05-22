Alfonso Arús, preocupado tras ver un parque de atracciones en Japón: "Juraría que se está jugando la vida"

El youtuber '@elelementowow' ha dejado impactados a los colaboradores de Aruser@s tras mostrar un deteriorado parque de atracciones en Japón. El estado de las instalaciones provoca bromas, incredulidad y preocupación en el plató.

Un parque de atracciones en Japónse ha convertido en protagonista en Aruser@s después de que el youtuber '@elelementowow' compartiera un vídeo mostrando el sorprendente estado de sus instalaciones. "Parece que las atracciones están un poco oxidadas", comenta Alfonso Arús, a lo que Hans Arús responde: "¡Como si fuera no, prácticamente lo es!".

En el vídeo, el creador de contenido enseña varias atracciones visiblemente deterioradas y no duda en señalar detalles que llaman la atención de sus seguidores: "Poco mantenimiento, cables oxidados, suelo de arena y poca gente". "Lo exagera para tener visualizaciones, pero juraría que se está jugando la vida", comenta el presentador de laSexta tras ver el viral.

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