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Bad Bunny desata la locura al comprar en una tienda de Zara en Puerto Rico: "Es imposible pasar"

Tras estrenar una colección exclusiva con Zara antes de comenzar sus 12 conciertos en España, Bad Bunny ha acudido a una de las tiendas de la marca española en Puerto Rico, donde ha desatado la locura.

Bad Bunny desata la locura al comprar en una tienda de Zara en Puerto Rico: "Es imposible pasar"

Bad Bunny ha desatado la locura al salir de una tienda de Zara en Puerto Rico. "Ya sabéis que tiene una colaboración con Zara" explica Tatiana Arús, que destaca que "es imposible pasar" ante la cantidad de gente amontonada para ver al artista. Por su parte, Hans Arús, destaca cómo el artista, pese a haber desatado la locura, iba irreconocible: "Capucha, gorra, dos chaquetas gafas...".

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