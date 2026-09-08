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Festival de Venecia

Alfonso Arús, al ver a Georgina Rodríguez irse de Venecia con chándal y tacones: "Eso lo inventó Rocío Jurado"

Tras acudir al Festival de cine de la ciudad, Georgina Rodríguez se ha ido de Venecia con un llamativo look con chándal y tacones. "La Jurado lo llevaba en los años 80", afirma Alfonso Arús en el vídeo.

Alfonso Arús, al ver a Georgina Rodríguez irse de Venecia con chándal y tacones: "Eso lo inventó Rocío Jurado"

Tatiana Arús enseña el "cómodo look de Georgina Rodríguez" para abandonar Venecia tras acudir al Festival. Se trata de "una tendencia que en su momento ya puso de moda María Carey": "combinar chándal con tacones". "Esto lo inventó Rocío Jurado, las cosas como son", afirma Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde destaca que "la Jurado lo llevaba en los años 80" por lo que "todo vuelve". Por su parte, Paula Silvestre afirma que prefiere "la tendencia contraria, que son las deportivas y las americanas" porque vas "más cómoda". "Pero eso ya está más visto", afirma el presentador.

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