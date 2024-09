El vídeo del tiktoker'@edugonza12' acumula más de172 millones de visualizaciones y no es más que un semáforo. ¿Qué tiene de particular? Os preguntaréis. Posiblemente, estamos ante uno de los semáforos más rápidos del mundo. Se encuentra en Cuenca y no puedes ni despistarte medio segundo.

Como vemos en las imágenes, el conductor que está parado frente al semáforo se queda a cuadros, mientras el conductor del coche de atrás, el tiktoker, comenta la jugada. Del verde al ámbar, al rojo, al verde, al ámbar…"Se vuelve completamente loco", ríen los tertulianos en el plató de Aruser@s.

¿Quién pasa? No lo tienen claro ni los conductores ni los colaboradores. "Si el que tienes delante no avanza, te puedes tirar media hora", asegura Hans Arús.