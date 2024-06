Un hombre coloca un semáforo en una habitación de su casa para mostrarle a su pareja cuando puede pasar. "Yo sé que esta zona de mi casa para mí es prohibida y no puedo acercarme", explica la chica indignada mostrando el semáforo que le indica que no puede pasar. "Cuando está en rojo no puedes pasar porque estoy ocupado y pasa por delante de la cámara molestando a mi audiencia", explica su pareja.

"Ósea que cuando este en rojo no puedo pasar ni al baño, ni salir de él, ni nada", se queja la chica. "¿Si está en ambar tienes que pasar corriendo?", se pregunta Hans Arús. Angie Cárdenas comenta que se hubiesen perdido muchos vídeos graciosos de personas que pasan por detrás cuando no deben si todo el mundo hiciera eso.

"Quizá el chico hace videollamadas y con esto evita que la novia pueda aparecer con la toalla de la ducha por detrás", comenta Alba Gutiérrez. Por su parte, Tatiana Arús afirma que ella no pasaría por el aro y le diría a su pareja que cambie la distribución de su mesa para evitar esta situación.