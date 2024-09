Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s un vídeodel canal 'Laca Stream' en el que su reportero sale a la calle para preguntar a quién pondría como jefe de gabinete en Argentina. Mientras un señor afirma que a la política Alicia Kirchner, una mujer contesta que a Leo Messi.

Pero esta no es la respuesta más surrealista que se encuentra el reportero. Y es que un hombre contesta de golpe "todo mal". "¿Cómo viene su día del 1 al 10?", pregunta el joven reportero al señor, que insiste: "Como el orto". "Me tiré un pedo y me cagué", confiesa el señor ante la estupefacción del joven.