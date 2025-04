Así reacciona la reina Letizia con una mujer que no puede bajar las escaleras: "Se percató y la agarró del brazo"

La reina Letiziaha estrenado una blusa primaveral en el último acto de su agenda. "Vemos cómo luce esa blusa que firma Massimo Dutti que combinó con pantalones de pinza en gris marengo", explica Tatiana Arús, que enseña en el vídeo principal de esta noticia cómo "la reina Letizia se percató de que una mujer tenía ciertas dificultades para bajar las escaleras".

"Rápidamente le agarró del brazo y, con ayuda de otro señor, consiguieron bajar sin ningún percance", explica la colaboradora de Aruser@s. Además, Tamara Falcó también enseña en el vídeo el último acto del rey Carlos y la reina Camila de Inglaterra, que disfrutaron de la degustación de unos productos en un mercado italiano.

"No hablan nada entre ellos", destaca Alfonso Arús, que reflexiona: "Por lo menos, Carlos mientras va comiendo aparca su mal humor". Por otro lado, la colaboradora destaca que la reina Camila no llevaba un look nada práctico: "No era un estilismo nada fácil, cuando la vi de blanco impoluto pensé, 'verás tu el lamparón...'".

Por último, Carlos III visitó por sorpresa al papa Francisco en el Vaticano. Un reencuentro que han difundido a través de sus redes sociales.