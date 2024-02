El jefe del hombre que protagoniza este vídeo viral emitido en Aruser@s ha estado a punto de fastidiarle sus vacaciones a Bali y de impedir que vaya a la boda de su hermano. Unas vacaciones que llevaba planeando desde hacía siete meses y que había comunicado a la empresa con esa anterioridad.

"El día antes, su jefe le dice que una trabajadora ha dejado la empresa y que tiene que posponerlas", cuenta Alfonso Arús traduciendo la narración de los hechos que el señor ha hecho en TikTok.

Finalmente, ha tenido que tomar una drástica decisión ante esta disyuntiva: ha dejado su trabajo. "Dice que no puede ser que un jefe, cuando tú has pedido con siete meses de antelación los días, te diga en el último momento que no te puedes ir", explica Hans Arús. "Eso no lo ve humano y no quiere trabajar en una empresa donde los valores sean estos".