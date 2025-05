El 'dardazo' de María José Suárez a su ex, Escassi: "No lo quiero ver ni en la punta de un cañón"

Álvaro Muñoz Escassi vuelve a acaparar protagonismo en los 'zascas' de Aruser@s, pero esta vez ha sido su ex, María José Suárez, la que no se ha podido callar y lanzar una 'pullita'.

"Tremendo 'zasca'", avanza Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, antes de mostrar la 'pullita' que ha dejado caer María José Suárez sobre Álvaro Muñoz Escassi, en 'El show de Bertín'.

Susana Saborido preguntaba a Suárez si "con sus siete ex mantiene una buena relación", a lo que la modelo y presentadora de televisión española lanza: "Con todos no me llevo bien".

Y es que al 'dardo' rápidamente le pone nombre y apellido: "Al último no lo quiero ver ni en la punta de un cañón".

"La culpa es de Escassi, que llamó a Valladolid para que Valerí cogiera el ave", comenta Alfonso Arús, mientras debaten en el plató sobre toda la trama que envuelve al jinete.