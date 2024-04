"Entre que le falta un diente y grita demasiado, los niños no las tienen todas consigo", comenta Alfonso Arús en Aruser@s, un tanto aterrado por culpa del payaso que protagoniza este estremecedor vídeo viral que se desarrolla en una fiesta infantil. El niño, que permanece inmóvil en el regazo de este espeluznante ser, aplaude y sonríe como obligado por unas fuerzas que no podemos ver, pero sí sentir.

En el plató, los colaboradores casi no se atreven a hablar, por si el payaso endemoniado va a por ellos. "¿Habéis visto la cara del niño?", recalca Angie Cárdenas. "Es que no quiere ni girarse para no ver al payaso de cerca", destaca Tatiana Arús.

Como bien apuntan los tertulianos, la tétrica canción tampoco ayuda a crear una atmósfera menos terrorífica. Y es que ese "tratá traté traté" que tararea el clown, con un diente menos además, se ha quedado grabado en nuestras pesadillas para siempre.