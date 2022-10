Se acerca Halloween y hay gente que se está currando -y mucho- la decoración de sus casas. "No vale solo con no limpiar la casa", avanza Quique Peinado, que muestra a sus compis de Zapeando la terrorífica decoración de un vecino de Clearwater, en Florida: "Para conseguir los caramelos de esta casa hay que atravesar este pasillo diabólico".

Al parecer, y según ha confesado el dueño, lo ha hecho para "superar el miedo que tiene a los payasos". Eso sí, el de Vallecas les advierte de que no compren caramelos porque "no va a ir ningún niño a por ellos. De hecho, no va a ir nadie", recalca. Puedes ver la terrorífica decoración de esta casa que arrasa en internet en el vídeo principal de esta noticia.