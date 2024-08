Con casi dos horas de retraso dio comienzo la ceremonia con la que Jordi Cruz y Rebecca Lima se dieron el 'sí, quiero', tras seis años de relación y un hijo en común. Precisamente, el pequeño Noah fue testigo del enlace y además fue bautizado aprovechando la ocasión.

Entre los invitados a la boda se encuentran, como no podía ser de otra manera, los inseparables y televisivos compañeros del novio, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera. Martín Berasategui, Quique Dacosta, Christian Escribà, Ona Carbonell, Boris Izaguirre, Mario Vaquerizo o Álvaro Muñoz Escassi también presenciaron el evento que comenzó con dos horas de retraso.

"Los invitados empezaron a llegar a las 16h, Jordi Cruz, llegó sobre las 17:50h, pero es que Rebecca Lima llegó con hasta dos horas de retraso, lo que hizo que la ceremonia se retrasase dos horas", cuenta Tatiana Arús en Aruser@s. Al menos, la espera estuvo amenizada con unas copas y música de saxo.

Angie Cárdenas destaca que "dos horas más tarde, con todo el calor que hace, se hacen como seis". "Yo, espero que hubiera contacto telefónico, que seguro que sí, pero antes... no existían los móviles. Cuando la novia se retrasaba diez minutos o un cuarto de hora, decías 'bueno, pues es lo normal'. Cuando esperabas ya 20 o 25 minutos, se te caía ya una gota. Y a las dos horas te juro que a mí ya no me encuentran", asegura Alfonso Arús.