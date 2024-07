Ir a hacer la compra es una tarea que a muchos gusta y otros preferirían dejarla de lado. No sabemos si al bebé que sale en este vídeo le gusta o son de los que no paran quietos mientras están por el supermercado; lo que sí sabemos es que tiene mucho sueño. Por ello, estos padres han decidido crear una cama improvisada para el bebé en el carrito de la compra. Las galletas, la leche y los demás productos tendrán que buscarse otro hueco porque parece que no van a querer despertar al pequeño.

"Absolutamente adorable", comenta Alfonso Arús al ver las imágenes del pequeño dormido plácidamente en el carrito. Eso sí, llegará el momento de tener que pasar por caja y entonces, "habrá que despertarlo", asegura el presentador de Aruser@s.Sin embargo, Marc Redondo piensa que estará dormido "hasta que escuche el sonido de una bolsa de patatas".