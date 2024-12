Así es el día de examen de un profesor de cocina: "No me entra nada más"

Este viral que presenta Alfonso Arús en el plató de Aruser@s tiene 1.4 millones de visualizaciones. ¿Cómo es el día de un profesor de cocina cuando está de exámenes con sus alumnos? Los internautas más curiosos han alucinado al ver la cantidad de platos que tiene que probar el maestro.

El día se divide en tres turnos y comienza a las 10:30 de la mañana, donde cada alumno presenta sus platos: estofado de lentejas con curry, lomo salteado, ceviche, otro lomo salteado, feijoada y termina con un pollo tandoori. A las tres y media de la tarde comienza el turno del segundo grupo: ceviche, un postre, otra feijoada, dal makhani, más lomo salteado, pollo tandoori... Los platos no paran de salir. Son las nueve de la noche y el profesor sigue probando comida. "No me entra nada más", asegura el hombre tras haber probado esa desmesurada cantidad de comida. "Madre de Dios, ¡qué día!", concluye.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores opinan que "acaba rodando al final del día".