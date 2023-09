"Caramba, caramba, ya viene el lunes, caramba". Pero los lunes son menos duros si ellos nos los animan. El equipo deAruser@s regresa en directo a laSexta para alegrarnos esta vuelta a la realidad tras las vacaciones... ¡y ya van por la sexta temporada!

Y es que, aunque algunos no lo hayan notado porque la cadena ha emitido durante estas seis semanas algunos de los mejores momentos del programa, ellos también han disfrutado del verano alejados de los platós.

"Deberíamos incluir ya el rótulo 'en vivo y en directo', porque después de las preguntas que hemos recibido una vez más durante el verano... '¿No vais muy abrigados?'", comenta divertido Alfonso Arús. "Que vais con el cuello alto", le decían a Tatiana Arús. Y más de uno alucinó viendo a Marc Redondo en la tele y en la playa prácticamente a la vez.

Angie Cárdenas se muestra muy contenta por el regreso al 'curro'. "¡Qué ganas teníamos de volver!", asegura. Pero, a pesar de estar de vacaciones, el presentador no ha perdido las buenas costumbres. "Durante seis semanas, y esto es rigurosamente cierto, cada lunes me he despertado con este tema". ¿Y qué paso a continuación? Si sois fieles telespectadores del 'humorning', el final no os sorprenderá.