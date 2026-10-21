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Aruser@s debate sobre las propinas sugeridas en los bares: "Antes era un gesto bonito y ahora, te obligan"

Una cuenta de un local de Madrid con propinas sugeridas del 5%, el 10% y el 15% ha generado discusión entre los colaboradores de Aruser@s, como puedes ver en este vídeo.

Aruser@s debate sobre las propinas sugeridas en los bares: "Antes era un gesto bonito y ahora, te obligan"

Una cerveza por 7,50 euros, una Coca-Cola Zero por 5,50 y un mosto por otros 5,50. Total: 18,50 euros. Pero la cuenta de este local de Madrid incluye algo más: una propuesta de propina del 5%, el 10% o el 15%, que eleva el importe hasta los 19,43, 20,35 o 21,28 euros, respectivamente.

"Ahora hay muchos sitios que te sacan otro datáfono donde te pone directamente la propina a pagar", comenta Angie Cárdenas en Aruser@s. Alfonso Arús considera que estamos cambiando el concepto de propina, ya que antes se dejaba una cantidad voluntariamente, "normalmente para redondear la cuenta", sin calcular porcentajes.

"No estabas pensando en el 5%, siempre buscabas un número que es lógico", explica el presentador. "Antes era un gesto bonito y ahora es un gesto donde te obligan", critica Alba Sánchez.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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