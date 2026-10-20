Alfonso Arús desmonta los consejos para esquivar la gripe: "Como alguien te la pegue, te la pega"

En la sección 'Déjenme vivir' de Aruser@s, los expertos recuerdan qué hábitos ayudan a cuidar las defensas y desmontan algunos de los mitos más repetidos cada invierno.

Con la llegada del frío, vuelven los consejos para intentar esquivar la gripe. En la sección 'Déjenme vivir' de Aruser@s, el programa repasa las recomendaciones de los especialistas para cuidar la salud durante el invierno: llevar una vida saludable, descansar, hacer ejercicio moderado y mantener una alimentación equilibrada.

Entre los alimentos que pueden contribuir a una dieta saludable destacan los que contienen probióticos, como el yogur, el kéfir y otros fermentados. También se recomienda consumir alimentos ricos en zinc, como la carne, los lácteos y los cereales; vitamina C, presente en cítricos, kiwis y verduras; y vitamina D, que se encuentra en pescados grasos como la caballa, el salmón, la trucha y las sardinas.

Pero ¿hasta qué punto estos hábitos pueden evitar que nos contagiemos? "Yo entiendo que esto son mitos, pero también puedes comer hojas verdes, caballa y salmón... que como alguien te pegue la gripe, te la pega", comenta Alfonso Arús.

Los mitos sobre la gripe que se repiten cada invierno

El programa también repasa algunas de las falsas creencias que reaparecen cada temporada: que pasar hambre baja la fiebre, que la leche produce mocos, que sudar expulsa el virus o que los antibióticos curan la gripe. También desmonta la idea de que la miel, el ajo, el zumo de naranja o los vahos puedan curarla, así como la creencia de que el alcohol desinfecta y despeja la garganta.

"Como persona que ha tenido el covid ocho veces, tengo que decir que mi abuela un año me compró más de diez kilos de naranjas y continué teniendo el covid", relata entre risas la colaboradora Lourdes Tasies.

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