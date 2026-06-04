Aruser@s analiza la simulación viral de un tsunami en la Comunidad Valenciana con las ciudades que quedarían bajo el agua

Aruser@s muestra un vídeo de '@GeoPandaMaps' con una simulación teórica de cómo quedaría el litoral de Alicante ante una subida extrema del nivel del mar. Un mapa digital que está arrasando en redes sociales.

En Aruser@s, Alfonso Arús ha puesto sobre la mesa una llamativa simulación digital que recrea un posible tsunami en la Comunidad Valenciana. El vídeo, creado por la cuenta '@GeoPandaMaps', utiliza datos de altitud, relieve y línea de costa para mostrar cómo cambiaría el territorio ante una gran inundación marina.

Ciudades como Alicante, Elche, Benidorm o Torrevieja aparecen sumergidas bajo el agua en el escenario hipotético. "Por otro lado, se salvarían localidades como Alcoy, Villena o Elda", ha detallado Alba Sánchez. "No es ninguna tontería, porque en puntos de Cádiz y de Huelva los simulacros se han hecho de verdad y es algo que puede llegar a pasar", ha advertido Marc Redondo, el hombre del tiempo de Aruser@s.

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