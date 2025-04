En Instragram

La aplaudida respuesta de Laura Escanes a una mujer tras decirle que ha "engordado mogollón"

"No hago deporte para adelgazar o para no engordar, hago deporte para estar más joven", afirma rotunda Laura Escanes, que manda un mensaje tajante: "Por favor, no juzguéis cuerpos ajenos".

La aplaudida respuesta de Laura Escanes a una mujer tras decirle que ha "engordado mogollón"