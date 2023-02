"Apostó por un diseño muy estilo años veinte, colmado de plumas, encajes y transparencias, firmado por Fernando Claro", informa Tatiana Arús en Aruser@s tras mostrar en pantalla el look escogido por Victoria Federica para esta ocasión tan especial.

La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar acudió por sorpresa a la fiesta posterior de los premios Goya 2023 con este 'outfit' que puede verse en el vídeo principal de esta noticia.

De regreso a Madrid, Victoria Federica no quiso hacer ninguna declaración acerca de su familia o de su hermano. "Me encanta que se ponga los auriculares para hacer ver que no va a escuchar nada", bromea Angie Cárdenas.