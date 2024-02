En unos 30 segundos, el tiktoker @alvarocasaress resume a la perfección con sus vídeos diferentes aspectos de la idiosincrasia española de una manera muy divertida, didáctica y real. En Aruser@s, muy fans de sus grandes éxitos, vuelven a hacerse eco de otra de sus publicaciones virales.

¿Cómo somos los padres ahora y cómo eran los de antes? Esa es la cuestión que analiza en esta ocasión, y lo hace, como siempre, con mucha gracia. "Ahora se cronometran las ventanas del sueño. Antes, cuando eras pequeño, te ponían a dormir en dos sillas", cuenta en primer lugar.

"Ahora, cuando el niño no come, algunos papás tiran de móvil o tablet. Antes, hasta que no te comías todo no te movías de la mesa", sigue enumerando. El creador de contenido destaca también la creencia tan extendida entre las madres de antes, la típica de "cuanto más lloras, menos meas", y lo distinto que es ahora, que salen corriendo al primer lloro.

Tampoco deja de lado el asunto de las meriendas. "Ahora parecen una competición de MasterChef", mientras que antes, con un pan con chocolate, los niños íbamos que chutábamos y tan felices.