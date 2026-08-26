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El angustioso reencuentro de una familia con su hijo tras encontrarlo a la deriva en pleno mar

En Brasil, una familia decidió no esperar al equipo de rescate y salió por su cuenta a buscar a su hijo Dylan, después de que no regresara y temieran que pudiera estar a la deriva.

El angustioso reencuentro de una familia con su hijo tras encontrarlo a la deriva en pleno mar

Alfonso Arús muestra en Aruser@s el tenso momento en el que una familia se lanza al mar para buscar a su hijo desaparecido. Después de varias horas sin noticias, contactaron con el equipo de rescate para pedir que iniciaran una búsqueda, pero finalmente decidieron no esperar y salieron por su cuenta en una embarcación. En el vídeo sobre estas líneas se puede ver el momento en el que la familia consigue localizar a Dylan. "Es un milagro, porque es como encontrar una aguja en un pajar", sostiene la colaboradora Rocío Cano al explicar la dificultad de encontrar al menor en medio del océano.

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