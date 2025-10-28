Alfonso Arús, tras descubrir el verdadero motivo de la marcha de Richard Gere de España: "Tiene sentido"

"Richard Gere prometió que residiría en España durante varios años porque con su mujer, Alejandra, tenía esa deuda espiritual, finalmente, se ha ido a Estados Unidos", explica Alfonso Arús.

Alfonso Arús analiza en el vídeo principal de esta noticia la marcha de Richard Gere y su mujer, Alejandra Gere, de España tras instalarse hace un año. El actor "prometió que residiría en España durante varios años porque con su mujer, Alejandra, tenía esa deuda espiritual, pero, finalmente, se ha ido a Estados Unidos", explica Alfonso Arús, que destaca que algunos ya señalan los motivos.

Por ejemplo, José Torres, un abogado muy conocido en TikTok, que asegura que aunque el actor " dice que lo hace por motivos logísticos, la verdad es que abandona España porque ha descubierto que siendo residente fiscal en España, que ya lo es, tiene que tributar por toda la renta y patrimonio que tenga en todo el mundo". Y es que el abogado destaca que Richard Gere descubrió que le iban "a pegar un palo que le iban a dejar temblando".

Después de escucharle, Alfonso Arús afirma que "tiene mucho sentido" lo que dice el abogado: "Si lo comparas con otros paraísos fiscales o en otras zonas donde el tributo es mucho menor que aquí, no le salía a cuenta".

