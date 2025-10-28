Ahora
Alfonso Arús, tras descubrir el verdadero motivo de la marcha de Richard Gere de España: "Tiene sentido"

Análisis en plató

Alfonso Arús, tras descubrir el verdadero motivo de la marcha de Richard Gere de España: "Tiene sentido"

"Richard Gere prometió que residiría en España durante varios años porque con su mujer, Alejandra, tenía esa deuda espiritual, finalmente, se ha ido a Estados Unidos", explica Alfonso Arús.

Alfonso Arús analiza en el vídeo principal de esta noticia la marcha de Richard Gere y su mujer, Alejandra Gere, de España tras instalarse hace un año. El actor "prometió que residiría en España durante varios años porque con su mujer, Alejandra, tenía esa deuda espiritual, pero, finalmente, se ha ido a Estados Unidos", explica Alfonso Arús, que destaca que algunos ya señalan los motivos.

Por ejemplo, José Torres, un abogado muy conocido en TikTok, que asegura que aunque el actor " dice que lo hace por motivos logísticos, la verdad es que abandona España porque ha descubierto que siendo residente fiscal en España, que ya lo es, tiene que tributar por toda la renta y patrimonio que tenga en todo el mundo". Y es que el abogado destaca que Richard Gere descubrió que le iban "a pegar un palo que le iban a dejar temblando".

Después de escucharle, Alfonso Arús afirma que "tiene mucho sentido" lo que dice el abogado: "Si lo comparas con otros paraísos fiscales o en otras zonas donde el tributo es mucho menor que aquí, no le salía a cuenta".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. ¿Qué cambia con Junts en la "oposición"? El futuro de una relación que ya estaba rota con el Gobierno de Sánchez
  2. Un Mazón impasible ante sus mentiras insiste en acudir al funeral de Estado pese al rechazo de las víctimas de la DANA
  3. El Senado se prepara para la comparecencia de Sánchez: misma sala que Ábalos, Cerdán y Koldo y sin periodistas
  4. Privatizar hospitales públicos, el negocio que el PP lleva en su ADN y que sigue causando problemas en toda España
  5. El huracán Melissa, la tormenta más fuerte del año, azota Jamaica, República Dominicana y Haití y amenaza a Cuba
  6. Rosalía estrena 'Berghain', su nuevo tema con Björk y Yves Tumor: religión, deseo y electrónica en una misma canción