Pillado mientras se tira un pedo en plena videollamada en una reunión de trabajo

Pensando que tenía el micrófono silenciado, un hombre se tira un sonoro cuesco en plena videollamada y sus compañeros de trabajo no pueden evitar reirse. Puedes ver el momento aquí.

En el plató de Aruser@s, no es la primera vez que un pedo es el protagonista de los 'Mandahués'. Desde presentadoras que disimulan el cuesco ventilando con el guion en pleno directo a quejas por el nauseabundo olor que provocan.

Como podemos ver en el viral sobre esta noticia, en este caso la 'pillada' se ha dado en plena videollamada de trabajo, cuando uno de los compañeros pensaba que tenía el micrófono silenciado. Sin embargo, el sonido se cuela en el directo y el resto no puede evitar contener la risa.

"El pedo es monumental", comenta Alfonso Arús entre risas, alucinado con el estruendo.

