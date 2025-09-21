La teoría de este niño que odia ir al colegio": "No fue inventado por Dios, sino por un señor loco que no sabía qué hacer con los niños"

El niño que protagoniza este vídeo viral llega a Aruser@s con su teoría acerca del colegio, que para él, es el mismísimo infierno. Y eso lo sabe todo el mundo, menos sus papás.

Ahora que todos los peques han vuelto al cole después de unas largas vacaciones, tenemos que ser sinceros y asumir que algunos se han tomado este regreso mejor que otros... como podemos ver en este vídeo viral que recoge Aruser@s, también en su versión Weekend.

El niño que lo protagoniza tiene un sofocón de aúpa porque no quiere ir a la escuela y, para evitar que sus padres lo llevan, elabora una teoría que a más de algún compañero suyo le puede llegar a cuadrar.

Para él, ese lugar es el infierno en la tierra, así que no es de extrañar cuando asegura que "el colegio no fue inventado por Dios, sino por un señor loco que no sabía qué hacer con los niños".

Lo más divertido para Alfonso Arús es comprobar cómo trata a sus padres de indocumentados, ya que asegura que todo el mundo es consciente de esta situación, menos ellos, claro, que lo obligan a ir todos los días a clase.