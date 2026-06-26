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Alfonso Arús, al ver a Dwayne Johnson (La Roca) cantando el tema 'De Nada', de 'Moana': "Somos iguales"

Dwayne Johnson (La Roca) ha cantado el tema 'De Nada', de su personaje en la película 'Moana'. "Cada día nos parecemos más", destaca Alfonso Arús al ver el momentazo en este vídeo.

Alfonso Arús, al ver a Dwayne Johnson (La Roca) cantando el tema 'De Nada', de 'Moana': "Somos iguales"

Dwayne Johnson, mundialmente conocido como 'La Roca', ha sorprendido al cantar durante la presentación de la próxima película 'Moana' el clásico tema del semidios Maui 'De nada'. "Es muy difícil esa canción porque la letra va muy rápido", señala Tatiana Arús al enseñar el momentazo en este vídeo, donde destaca que le "pega" mucho el personaje que hace en la película a 'La Roca'. Por su parte, Alfonso Arús resalta su parecido con el conocido actor: "Cada día nos parecemos más, es que somos iguales".

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