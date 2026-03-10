Alfonso Arús pone en duda que exista el karma: "Hay que ser buena persona, pero no pasarte"

Alfonso Arús se hace eco en Aruser@s de una noticia de El País que asegura que las personas buenas son más felices, sí, pero que pasarse de bondad no nos hace ningún bien.

Un estudio reciente publicado en una prestigiosa revista científica sugiere que practicar conscientemente virtudes como la compasión o la paciencia puede mejorar el bienestar emocional.

Así, tal y como recoge este artículo de El País del que se hace eco Alfonso Arús en Aruser@s, las personas que practican virtudes como la amabilidad, la gratitud o la honestidad tienden a mostrar mayores niveles de satisfacción vital y menos ansiedad o depresión. O sea, cuanto más bueno, más feliz.

Sin embargo, hay un gran pero: los expertos advierten de que la relación es compleja y que ayudar a los demás también puede implicar sacrificios. Así que un exceso de bondad no nos hace ningún bien. La virtud está en el equilibrio.

Una conclusión que, según el presentador del programa de laSexta, que no tiene tan claro que el karma exista, era "previsible". "Hay que ser buena persona, pero no pasarte", resume.

"Ya lo dice el dicho: de tan bueno eres tonto", reflexiona Alba Sánchez en el plató. "Cuando te hacen sentir así, el bajón es horrible", añade Tatiana Arús.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.