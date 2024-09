La revista 'Diez Minutos' lleva en su portada el reencuentro de Álvaro Moratay Alice Campello en Madrid. Tras su polémica separación en verano, el futbolista y la modelo han sido vistos juntos recorriendo las calles de Madrid en el primer día de colegio de sus hijos. "Álvaro Morata ahora es futbolista del Milan y ha regresado para acompañar a sus hijos en el primer día de colegio", destaca Tatiana Arús, que detalla que no ha habido "ningún tipo de muestra de cariño" entre el deportista y la italiana.

"Ahora bien, si tienen que reconquistar el uno al otro con estos looks, vamos mal", destaca Alfonso Arús, que afirma en el plató de Aruser@s que "el look de Alice Campello puede ser de ocho euros en una tienda de playa de un lugar turístico". "Y él lleva un suéter dos tallas grandes", insiste el presentador mientras que Tatiana Arús afirma que el look de la modelo le recuerda al de Georgina Rodríguez en el Festival de Venecia.

"Si no se reconcilian antes de Navidad será un fracaso tremendo y lo va a acusar más Morata que Campello, a pesar de que digan que sea él el que no quiere volver", afirma Alfonso Arús, que insiste en que, al final, "todo está en la cabeza" y el deportista "ya está lesionado". Puedes ver las imágenes del reencuentro en el vídeo principal de esta noticia.