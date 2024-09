"Alfonso Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia cómo "Richard Gereha demostrado que es un caballero" al ayudar a su mujer, Alejandra, a montar en una embarcación en el Festival de Venecia. Desde el plató de Aruser@s, Angie Cárdenas y Tatiana Arús los gestos de amor de la pareja: "No dábamos un duro en un inicio porque parecían dos personas que no tenían nada en común".

Sin embargo, el presentador de Aruser@s afirma que "es un postureo barato": "¿Tú crees que una pareja que no se despega nunca ahora se besa justo cuando le da la mano y sube a la góndola?, no me creo nada". Pero Tatiana Arús insiste en que el actor y Alejandra "son una pareja empalagosa que se necesita el uno al otro".

"No quiero ser gafe, pero mira Álvaro Morata y Alice Campello, que hacían lo mismo", destaca Alfonso Arús, que recuerda cómo se comportaba la pareja, ahora en trámites de divorcio: "Subía al barco y 'ay que te cojo, que te achucho, que te beso, ay mi amor, ay mi vida...'".