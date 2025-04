En Aruser@s

Una alumna responde en un examen que "se lo contará por un audio de WhatsApp": "Alicia, nos vemos en septiembre"

Este profesor no sabe si reír o llorar, y no es para menos. Una de sus alumna ha decidido responder en un examen dibujando un 'audio de WhatsApp' para explicarle que "se lo contará en clase" porque "no puede más".