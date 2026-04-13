Zascas
Alicia Borrachero, contra los espectadores que están con el móvil cuando van al teatro: "No tienen ni idea de lo que ocurre en el escenario"
La actriz Alicia Borrachero se queja en este programa de radio de Onda Cero de esas personas que no pueden soltar el móvil durante un par de horas y necesitan revisar sus WhatsApps aunque estén en la oscuridad del teatro. Un 'zasca' que bien merece un hueco en Aruser@s.
Alicia Borrachero estrena 'El Efecto de Lucy Prebble' en los Teatros del Canal de Madrid y en una de sus entrevistas promocionales previas en Onda Cero ha aprovechado la oportunidad para lanzar una reivindicación digna de aparecer en los 'zascas' de Aruser@s.
La actriz asegura que el problema ya no es que el móvil suene en el teatro, sino que algunos espectadores no puedan aparcarlo durante un par de horas para atender a la función. "No tienen ni idea de lo que ocurre en un escenario", lamenta.
"Cuando tú estás ahí a oscuras y ves las caras iluminadas de la gente es realmente espeluznante", asegura. "No es mala educación, es mucho peor", se queja.
En el plató del programa de laSexta, los colaboradores y el presentador muestran su apoyo a las palabras de la actriz. "Ahora, afortunadamente, los que van a los platós de televisión normalmente son seguidores o fans del programa. Pero en tiempos, los programas se nutrían de gente a través de agencias que te contrataban, y luego tenías un público que pasaba olímpicamente de ti", cuenta Alfonso Arús.
*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.