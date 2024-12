Alice Campello, sobre una posible reconciliación con Álvaro Morata: "La vida te sorprende"

"La vida cambia y te sorprende cada día, es posible cualquier tipo de cosa", ha afirmado Alice Campello sobre una posible reconciliación con Álvaro Morata y ha insistido: "No me cierro a nada".

Alice Campello ha regresado a Madrid por unas horas desde Italia para asistir a la segunda edición de 'Forbes Cómo Lo Hice', donde ha hablado con los reporteros sobre su separación de Álvaro Morata. "He tenido tres embarazos, cuatro niños, pospartos... y hemos llegado a dejarnos porque había incomprensiones porque yo no estaba bien conmigo misma ni él consigo mismo", ha declarado la empresaria.

Además, preguntada por los medios de comunicación sobre si existe la posibilidad de una reconciliación con el futbolista, Alice Campello no ha cerrado las puertas: "No sé ni lo que voy a comer ni hacer mañana". "La vida cambia y te sorprende cada día, así que es posible cualquier tipo de cosa", ha afirmado la empresaria, que ha insistido: "No me cierro a absolutamente a nada, no sé lo que puede pasar".

Mientras Alfonso Arús afirma que apuesta desde el primer día por la reconciliación, Patricia Benítez confiesa que ella cree que no: "Creo que volvería ella, pero él no".