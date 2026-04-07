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Alfonso Arús, al ver a Shakira hablando en portugués a Anitta: "No entiendo que entone como los portugueses siendo colombiana"

"Nunca he entendido a la gente que cuando cambia de idioma entona como lo hacen en los países", afirma Alfonso Arús al ver este vídeo de Shakira, de la que reflexiona: "Debería hablar como una colombiana pero en portugués".

Alfonso Arús, al ver a Shakira hablando en portugués a Anitta: "No entiendo que entone como los portugueses siendo colombiana"

Shakira ha anunciado su nueva colaboración con Anitta, cuya colaboración, 'Choca, choca', se podrá disfrutar ya este jueves por la noche. La artista colombiana ha publicado un vídeo en sus redes sociales afirmando que está emocionado con el nuevo tema que es increíbe.

"Con un perfecto portugués vemos que tiene muchas ganas de que salga a la luz 'Choca choca'", explica Tatiana Arús en el plató, donde Angie Cárdenas confiesa que le ha sorprendido lo bien que habla portugués Shakira: "Lo domina, eh".

"Bueno, lo domina... lo que hace es entonar como lo hacen los portugueses", afirma Alfonso Arús, que reflexiona en plató: "Nunca he entendido a la gente que cuando cambia de idioma entona como lo hacen en los países". "Creo que una persona que es vasca tiene una forma de entonar, y hable mexicano o inglés tiene que entonarse que es vasco", reflexiona el presentador de Aruser@s, que destaca que "un andaluz que habla en inglés se nota el deje andaluz".

"Esta señora es colombiana, así que debería hablar como una colombiana pero en portugués", destaca Alfonso Arús.

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